Am gestrigen Donnerstag rutschte der Kurs an der Nasdaq erneut um 35 % ab, nachdem er sich noch am Mittwoch um rund 70 % erholt hatte. Auch diese Erholung dürfte aber nur ein Strohfeuer gewesen sein. Denn potenzielle Investoren halten sich weiterhin zurück, so dass der Anbieter von Ausstattungen für Bäder, Schlaf- und Wohnzimmer keine Aussicht auf dringend benötigtes Kapital hat, das er zum Überleben bräuchte. Trotz einer jüngst vorgenommenen Kapitalerhöhung über 225 Mio. $ sind die verbliebenen Kapitalreserven wohl zu knapp, um für eine Wiederbelebung des Geschäfts zu sorgen. Dazu kommt das anhaltende Misstrauen der Lieferanten. Diese haben aufgrund von Zahlungsverzögerungen und Zahlungsausfällen ihre Belieferung zeitweise eingestellt.



Anleger sollten sich von den zwischenzeitlichen deutlichen Kurserholungen nicht in die Irre führen lassen. Denn die Aktie von Bed Bath & Beyond ist mittlerweile ein Spielball für Zocker geworden. Sie reiht sich ein die Liste von "Meme-Aktien" wie AMC Entertainment oder GameStop, die durch in Social-Media-Kanälen wie Reddit verabredete Käufe eine unglaubliche Volatilität zeigen. Ernsthafte Anleger sind gut beraten, sich von solchen Aktien fernzuhalten.



Oliver Kantimm, Redaktion "Der Aktionärsbrief"



