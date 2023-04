Krones meldet eine weitere Akquisition in den USA. Das Unternehmen übernimmt 90 % der Anteile an der Ampco Pumps Company LLC (Ampco Pumps), einem Hersteller von Sanitärpumpen und anwendungsspezifischen Produkten, z. B. für die Lebensmittel-, Getränke- und Milchindustrie. Obwohl es sich nur um geringe Umsätze handelt (1 % des Umsatzes), verbessert Krones damit sein Angebot in robusten und wachstumsstarken Endmärkten mit überdurchschnittlichen Margen. Es spiegelt auch die Strategie des Unternehmens wider, kleinere spezialisierte Unternehmen zu erwerben, wie dies bereits bei der Übernahme des US-Herstellers R+D Custom Automation der Fall war. Ansonsten richte sich der Blick auf die am 5. Mai anstehenden Q1-Ergebnisse, die nach Ansicht der Experten von AlsterResearch das Potenzial haben, positiv zu überraschen. Die Analysten bekräftigen ihr Kaufvotum mit einem angehobenen Kursziel von EUR 127,00 (alt: EUR 125,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Krones%20AG