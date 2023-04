Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die USA nehmen über eine Anleihe (ISIN US91282CGT27/ WKN A3LFZ9) frisches Kapital in Höhe von 43 Milliarden US-Dollar auf, so die Börse Stuttgart.Der jährliche Kupon betrage 3,625% und werde halbjährlich, erstmalig am 30.09.2023, gezahlt. Die Fälligkeit sei am 31.03.2028. Der Mindestbetrag liege bei privatanlegerfreundlichen 100 Nominalen in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 100 Nominalen. Die USA würden ein AA+ Rating von S&P erhalten. (Bonds Weekly Ausgabe vom 20.04.2023) (21.04.2023/alc/n/a) ...

