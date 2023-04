Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die französische RCI Banque, eine Renault-Tochter, emittiert eine Anleihe (ISIN FR001400H2O3/ WKN A3LF0T) mit einem Volumen von 750 Millionen Euro, so die Börse Stuttgart.Gezahlt werde ein jährlicher Kupon in Höhe von 4,5%, erstmalig am 06.04.2024. Das Fälligkeitsdatum sei der 06.04.2027. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handeln. Das entspreche auch den kleinsten handelbaren Einheiten. Moody's vergebe ein Baa1 Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 20.04.2023) (21.04.2023/alc/n/a) ...

