Tief, tiefer, TUI (WKN: TUAG50): Frustrierte Anleger haben ohnmächtig verfolgen müssen, wie der Kurs der Aktie in den vergangenen Wochen immer weiter eingebrochen ist. Am Freitag handelt das Papier nahezu unverändert um die 5,80 €. Gibt es Anzeichen für eine Trendwende oder zumindest einen technischen Rebound? TUI mit Doppelsitz in Berlin und Hannover ist der führende europäische Tourismuskonzern mit Reisebüros und -veranstaltern, Incoming-Agenturen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...