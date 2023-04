Es ist offiziell. Mit Fabian Rupprecht wird zum 1.10. der Noch-CEO International der niederländischen NN Group zur Schweizer Konkurrenz Helvetia wechseln. Rupprecht folgt damit als Vorsitzender der Konzernleitung und Vorstandschef auf Philipp Gmür, der bereits 30 Jahre bei der St. Gallener Versicherung tätig ist und ihre Geschicke seit 2016 lenkt. Unter seiner Hand wurde Helvetia zu einem internationalen Player.Rupprecht dürfte sein breites Repertoire sowohl in der Lebens- als auch in der Nicht-Lebensversicherung (Wachstumstreiber im Gj. 2022) von großem Nutzen sein. So hatte der deutsch-schweizerische ...

