Sowohl CATL als auch BYD wollen laut einem Medienbericht noch in diesem Jahr Natrium-Ionen-Batterien in elektrischen Serienautos zum Einsatz bringen. Dabei werde es sich aber zunächst um eine Mischform aus Natrium-Ionen- und Lithium-Ionen-Akku handeln. Wie das bei Themen rund um die asiatischen Zellherstellern meist gut informierte Portal "36kr" von Insidern erfahren haben will, plant CATL die Einführung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...