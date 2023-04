Heute im gabb: Um 11:39 liegt der ATX TR mit +0.38 Prozent im Plus bei 6962 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 5.53% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +2.46% auf 28.34 Euro, dahinter Warimpex mit +2.44% auf 0.63 Euro und Pierer Mobility mit +1.26% auf 80.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15771 ( -0.09%, Ultimo 2022: 13923, 13.27% ytd). - PIR-News zu Palfinger, Einschätzungen zu Rosenbauer, Aktiendeals bei Marinomed, Hintergrund zu Petrus Advisers, Research zu Andritz, Marinomed, Kapsch TrafficCom- Finaltag Viertelfinale: Uniqa vs. VIG und Erste Group vs. Palfinger momentan Semifinale- Nachlese: Live-Kauf Zertifikate Deutsche Bank, Nasdaq 100; Wiener Börse sucht für Kommunikationsabteilung, Marie Ringler- Reingehört bei Marinomed- Unser Robot sagt: Semperit, ...

