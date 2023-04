Eine Studie der Universität Yale kam schon vor 20 Jahren zu dem Ergebnis, dass es unter den Industriemetallen auf lange Sicht bei Kupfer zuerst zu Engpässen kommen werde. Kupfer ist unverzichtbar bei Erneuerbaren Energien, Elektroautos und bei der Dekarbonisierung der Gesellschaften. Die Kupferpreise haben hiervon aber kaum profitiert, die Aktie von Ero Copper dafür schon.

Hinweis; Sie möchten diesen Artikel samt aller Graphiken lesen? Dann bitte hier klicken.

Wenig Bewegung beim Kupferpreis

Eine Studie der Universität Yale kam schon vor 20 Jahren zu dem Ergebnis, dass es unter den Industriemetallen auf lange Sicht bei Kupfer zuerst zu Engpässen kommen werde. Kupfer ist unverzichtbar bei Erneuerbaren Energien, Elektroautos und bei der Dekarbonisierung der Gesellschaften. In den vergangenen Jahren dann erkoren viele Rohstoff-Analysten das rötlich glänzende Metall zu ihrem Favoriten. Die Entwicklung über die vergangenen fünf Jahre ist aber ernüchternd: Der Kupferpreis hat unter heftigen Schwankungen gerade mal von 3 US-Dollar je Pfund auf 4 US-Dollar je Pfund zugelegt. Die beiden Minenriesen BHP Group und Rio Tinto haben davon kaum profitiert. Der Kurs von Ero Copper (18,20 Euro | ISIN CA2960061091), einem relativ unbekannten Kupferproduzenten mit Unternehmenszentrale in Vancouver und Minen in Brasilien, ist - wenn auch bei ebenfalls hoher Volatilität - in den vergangenen fünf Jahren dagegen um 200 Prozent gestiegen. Allein dieses Jahr ging es bereits um 40 Prozent aufwärts.

Drei Minen in Brasilien: Wachstum aus eigener Kraft Graphik: Ero Copper fördert aktuell in drei Minen Kupfer und Gold in Brasilien. Quelle: Ero Copper

Mit 1,6 Mrd. Euro hat Ero Copper in etwa denselben Börsenwert wie der mittelgroße Edelmetallproduzent Equinox Gold. Im Vergleich zu den bekannten Förderern von Industriemetallen ist Ero Copper jedoch ein Winzling. Die Aktie hat aber um Klassen besser performt als beispielsweise Hudbay Minerals, ein Konkurrent, der in der gleichen Gewichtsklasse spielt.

Der Unterschied könnte nicht größer sein: Die beiden Marktführer BHP Group und Rio Tinto konzentrieren sich derzeit vor allem auf Aktienrückkäufe und Dividenden, scheuen aber davor zurück, neue Projekte zu starten, die Milliarden verschlingen und erst nach einer Dekade oder mehr in Produktion gehen. Ero Copper expandiert dagegen in Brasilien, realisiert Schritt für Schritt Wachstumsprojekte, die das Unternehmen bei begrenztem finanziellen Risiko und in einem überschaubaren Zeitrahmen umsetzen kann.

Die Menschen hinter Ero Copper

Ero Copper wurde im Mai 2016 von David ...

Den vollständigen Artikel lesen ...