London (www.anleihencheck.de) - Die Schwankungen an den Finanzmärkten haben sich in der vergangenen Woche weiter abgeschwächt, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay, RBC BlueBay Asset Management.Der Volatilitätsindex VIX sei auf ein Niveau gefallen, das zuletzt Ende 2021 zu beobachten gewesen sei. Die Spannungen im Finanzsektor würden nachlassen. Dazu beigetragen hätten robuste Gewinne der Institute. Diese würden unterstreichen, dass die Banken weiterhin gut kapitalisiert und grundsätzlich in gutem Zustand seien. ...

