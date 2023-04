Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) hat in den vergangenen fünf Tagen rund -11% an Wert verloren und notiert aktuell bei 163 US$. Doch wie geht es jetzt nach dem Absturz weiter? Und sind die Gründe für den Abverkauf temporär oder eher langfristig? Tesla mit Hauptsitz in Austin im US-Bundesstaat Texas wurde im Jahr 2003 gegründet. 2008 wurde das erste Elektroauto verkauft, der Roadster. Seitdem avancierte Tesla zum modernsten Automobilhersteller der Welt. ...

