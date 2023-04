Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag ist ein neuer Exchange Traded Commodity von WisdomTree auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem WisdomTree California Carbon ETC (ISIN JE00BNG8LN89/ WKN A3G4JY) würden Anleger*innen erstmals Zugang zum Handel von Emissionszertifikaten bekommen, die von dem California Air Resources Board emittiert würden. Dabei werde die Wertentwicklung von Futures-Kontrakten auf CO2-Emissionszertifikate, ICE California Carbon Allowance Vintage Future, abgebildet. Über einen Roll-Mechanismus würden aktive Futures-Kontrakte über einen Zeitraum von 15 Tagen in den nächsten aktiven Futures-Kontrakt gerollt. Die Rollperiode beginne am ersten Handelstag im Oktober. ...

