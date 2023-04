Schwache Zahlen von Tesla setzten der Branche zuletzt deutlich zu und auch BYD konnte sich dem nicht vollständig entziehen. Doch der chinesische Konkurrent ist hervorragend aufgestellt und aus den derzeitigen Warnsignalen an den Märkten ergeben sich auch direkte Chancen. Gut möglich, dass die Aktie schon bald in den Angriffsmodus übergeht.Anzeige:Es zeigt sich, dass Verbraucherinnen und Verbraucher wieder viel mehr auf den Preis achten und nicht ohne Grund hat Tesla (US88160R1014) in diesem Jahr bereits mehrfach an der Preisschraube nach unten ...

