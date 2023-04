Vor dem Wochenende könnten die Sorgen um die Nel ASA Aktie weiter zunehmen. Schon den dritten Tag in Folge kämpft die Wasserstoff-Aktie nämlich gegen stärkere charttechnische Verkaufssignale an, die mit einem drohenden Bruch unter eine Unterstützungsmarke knapp oberhalb von 13 Norwegische Kronen entstehen würden. Aktuell notiert Nels Aktienkurs an ...

