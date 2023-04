Am deutschen Aktienmarkt ist auch am letzten Börsentag der Woche die Luft raus. Der Dax gab am Freitagmittag um 0,13 Prozent auf 15.775 Punkte leicht nach. Auf Wochensicht steht für den deutschen Leitindex ein moderates Minus zu Buche. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen vor dem Wochenende beeinflussen:1. Verluste an der Wall Street Negativ aufgenommene Unternehmenszahlen und schwache Konjunkturdaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...