NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas vor Zahlen von 83 auf 89 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Hinsichtlich des ersten Quartals bevorzuge sie unter den drei französischen Großbanken die BNP Paribas, deren Firmenkundengeschäft und Investmentbanking stark gewesen sein sollte, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem verwies er auf die Aktienrückkäufe der BNP./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2023 / 18:20 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2023 / 18:20 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000131104