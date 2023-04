Wien (www.fondscheck.de) - Die New-York-Life-Tochter Candriam hat Nicolas Forest zum neuen Investmentchef ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Damit schließe der Vermögensverwalter eine durch zahlreiche Beförderungen entstandene Lücke in der Führungsetage. Forest löse als Chief Investment Officer (CIO) Vincent Hamelink ab, der zum designierten CEO von Candriam gewählt worden sei und die Nachfolge von Naïm Abou-Jaoudé antrete. Abou-Jaoudé wiederum werde die Rolle des CEO von New York Life Investment Management übernehmen. ...

