Alexander Dennis und BYD UK haben 39 weitere Elektrobusse an Stagecoach in Schottland ausgeliefert. Es handelt sich um 24 Solobusse des Typs Enviro200EV und 15 Doppeldecker des Typs Enviro400EV. Zum Einsatz kommen die 39 neuen E-Busse in mehreren schottischen Städten: 13 in Perth, 11 in Dunfermline und insgesamt 15 in Aberdeen und Ayrshire. Sie wurden über den Scottish Zero Emission Bus Challenge ...

