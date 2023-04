ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum ersten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 5000 Pence belassen. Die Förderung von Eisenerz in der Pilbara-Mine sei so stark wie nie zuvor gewesen, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings rechne er im weiteren Jahresverlauf mit fallenden Eisenerzpreisen und einer moderaten Nachfrage, erklärte der Experte seine Verkaufsempfehlung./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2023 / 10:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2023 / 10:34 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007188757