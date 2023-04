Die S Immo kauft drei Bürogebäude und ein Hotel in der Tschechischen Republik von ihrem Mehrheits-Eigentümer CPI Property Group. Zu den Objekten gehören die Bürogebäude Mayhouse und Luxembourg Plaza in Prag, das ZET.office in Brünn und das Hotel Courtyard by Marriott Prague City. Die vier Objekte haben laut S Immo einen Gesamtwert von 167,7 Mio. und erwirtschaften jährliche Einnahmen von rund 8,4 Mio. Euro. Herwig Teufelsdorfer, Vorstand der S Immo, kommentierte: "Wir freuen uns über die weitere Expansion unseres Büroportfolios in der Tschechischen Republik, das wesentlich zu unseren zukünftigen Mieteinnahmen beitragen wird. Darüber hinaus hat sich unser Hotelsegment seit der Pandemie positiv entwickelt und sollte auch im ...

