Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die EQS Group AG wegen der verzögerten Einführung der Whistleblower-Richtlinie in wichtigen EU-Märkten die ursprünglich für 2025 ausgegebene Mittelfristprognose eines Umsatzes von 130 Mio. Euro und einer EBITDA-Marge von 30 Prozent um 12 bis 18 Monate nach hinten geschoben. In der Folge reduziert der Analyst sein Kursziel, bestätigt aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage stelle der Trend zu steigenden Regulierungen einen wesentlichen Erfolgsfaktor für die EQS Group AG dar. Dabei bilde die EU-Whistleblower-Richtlinie die wichtigste Regulierung. Deren Umsetzung in nationales Recht habe sich jedoch in etlichen Ländern, darunter auch im wichtigsten EQS-Markt Deutschland, nachhaltig verzögert. Nachdem der im Dezember 2022 verabschiedete Regierungsentwurf zum deutschen Hinweisgeberschutzgesetz im Februar im Bundesrat gescheitert sei, müsse nun der Vermittlungsausschuss tätig werden. Die weitere Entwicklung bleibe abzuwarten, so GSC.

Nach Darstellung des Analysten habe die EU-Kommission bereits unter anderem gegen Deutschland ein förmliches Vertragsverletzungsverfahren aufgrund der anhaltenden Verzögerungen bei der nationalen Gesetzgebung eingeleitet. Mit Blick auf daraus resultierende drohende Strafzahlungen sei zu hoffen, dass die Politik hier nun zügig zu einer Einigung finde und die Umsetzung wie von EQS erwartet bis zum dritten Quartal 2023 erfolge. Demnach senkt der Analyst das Kursziel auf 32,00 Euro (zuvor: 35,00 Euro), bestätigt aber das Rating "Kaufen".



