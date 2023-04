Anleihen notieren derzeit wieder zu höheren Renditen, während viele Aktienindizes seitwärts tendieren. Die Schweizer Investmentgesellschaft Bellevue bietet für dieses Szenario mit dem Bellevue Option Premium einen passenden Fonds.Infolge der hohen Inflation sind in vielen Ländern die Leitzinsen deutlich gestiegen. Dies führte am Anleihenmarkt zu fallenden Kursen und steigenden Renditen. Aber auch die meisten Aktienindizes haben in Erwartung einer deutlichen wirtschaftlichen Talfahrt zunächst verloren. Mittlerweile haben sie sich allerdings weitgehend wieder erholt und tendieren seitwärts, da eine tiefe Rezession nun weniger wahrscheinlich geworden ist.

