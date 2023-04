Die Konsolidierung am Kryptomarkt setzt sich am Freitag fort und sorgt für den dritten Verlusttag in Folge. Entsprechend mau ist auch die 7-Tage-Performance der meisten Coins und Token. Der Bitcoin ist am Morgen zeitweise sogar unter die Marke von 28.000 Dollar abgetaucht und somit im Bereich einer ersten wichtigen Unterstützung angelangt.Genau eine Woche ist es her, dass der Bitcoin bei rund 31.006 Dollar ein neues 10-Monats-Hoch und Ethereum bei 2.137 Dollar sogar den höchsten Stand seit rund ...

