Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA17163Y1025 Global Education Communities Corp. 21.04.2023 CA37961F1053 Global Education Communities Corp. 24.04.2023 Tausch 1:1

CA94847U1030 Tiny Ltd. 21.04.2023 CA88770A1003 Tiny Ltd. 24.04.2023 Tausch 1:1