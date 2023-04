DJ VW und Powerco investieren 4,8 Mrd EUR in kanadische Zellfabrik

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autohersteller Volkswagen und seine Batterietochter Powerco haben den geplanten Bau ihrer ersten Zellfabrik außerhalb Europas in Kanada am Freitag offiziell verkündet. Die Gigafactory in St. Thomas im Bundesstaat Ontario wird eine jährliche Produktionskapazität von bis zu 90 Gigawattstunden (GWh) haben, wie der Wolfsburger DAX-Konzern mitteilte. Das sei genug, um etwa 1 Million Elektroautos im Jahr mit Batterien zu versorgen.

Die Unternehmen planen Investitionen von bis zu 4,8 Milliarden Euro. Die kanadische Regierung hatte bereits am Donnerstag zugesagt, Volkswagen über einen Zeitraum von zehn Jahren Finanzmittel in Höhe von rund 10 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen, um in Kanada das erste Elektrofahrzeug-Batteriewerk außerhalb Europas zu errichten.

Baubeginn ist für 2024 geplant, und die Produktion soll 2027 beginnen. In der Zellfabrik könnten potenziell bis zu 3.000 hochqualifizierte Arbeitsplätze geschaffen werden, sowie Zehntausende weitere indirekte Arbeitsplätze in der Region.

Volkswagen hatte den Bau der Fabrik im März angekündigt. Kanada biete der Tochter Powerco "ideale Voraussetzungen" wie etwa die Versorgung mit lokalen Rohstoffen und den Zugang zu Grünstrom, teilte der Konzern seinerzeit mit.

