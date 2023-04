Die Aktie von Vontobel (WKN 675054) reagiert auf die Quartalsmitteilung nicht, aktuell steht sie bei 58,60 SFR. Nachdem sie sich zuletzt wieder bis auf 67 SFR gestiegen war, liegt sie jetzt wieder etwa auf dem Niveau vom Tief im September. Was ist jetzt zu erwarten? Vontobel Holding ist ein Schweizer Vermögensverwalter mit Sitz in Zürich. Darüber hinaus ist das Institut an allen wichtigen Finanzplätzen mit Niederlassungen vertreten. Die Schwerpunkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...