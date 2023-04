EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Finanzierung

Verschiebung der Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2022 und Rahmenvereinbarung für Finanzierung abgeschlossen



21.04.2023 / 18:14 CET/CEST

Verschiebung der Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2022 und Rahmenvereinbarung für Finanzierung abgeschlossen München, 21. April 2023 - Der Vorstand der fox e-mobility AG (DE000A2NB551) teilt mit, dass die Vorlage des für April 2023 geplanten testierten Jahresfinanzberichts 2022 sowie freiwilligen Konzernabschlusses nun für Ende Mai 2023 geplant ist. Die Veröffentlichung des detaillierten Umstrukturierungsplans erfolgt erst im 2. Quartal 2023, voraussichtlich am 15. Juni 2023. Der Austausch von Inhaberaktien in Namensaktien kann voraussichtlich erst im Juni 2023 abgeschlossen werden. Deswegen verschiebt sich der Hauptversammlungstermin auf das 3. Quartal 2023. Die Hauptversammlung ist für den 4. August 2023 geplant. In dieser Hauptversammlung soll auch über die beabsichtigte Umstrukturierung abgestimmt werden.



Die Gesellschaft hat mit Yangji Investment Partners LLC (Delaware/USA), die zur südkoreanischen Yangji Investment Co. Ltd. gehört, eine Rahmenvereinbarung über ein Darlehen von 10 Millionen Euro geschlossen. Die ersten Tranchen für insgesamt 2 Millionen Euro sollen bis Ende Mai 2023 in die Gesellschaft als Wandeloptionsdarlehen eingebracht werden.



