DJ MÄRKTE EUROPA/Versöhnlicher Wochenausklang - SAP auf Jahreshoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Nachdem die europäischen Aktienmärkte die längste Zeit des Tages im Minus notiert hatten, drehten sie am Freitagnachmittag noch ins Plus. Der DAX legte um 0,5 Prozent auf 15.882 Zähler zu und profitierte vom Indexschwergewicht SAP, der Wert legte nach Quartalszahlen deutlich zu. Der Euro-Stoxx-50 gewann um 0,5 Prozent auf 4.409. Auffallend war die Schwäche der Rohstoffwerte. Deren Stoxx-Sub-Index schloss gegen den Trend fast 4 Prozent tiefer. In Frankreich stieg der CAC-40 dagegen auf Allzeithoch, allerdings nicht das erste Mal in diesem Jahr.

Die US-Konjunkturdaten über Erwartung stützten am Nachmittag etwas. Dort ließen die Einkaufsmanager die Option offen, dass der Wirtschaft trotz der restriktiven Geldpolitik der US-Notenbank eine weiche Landung gelingen könne. Anleihen notierten nach einer erneut volatilen Woche etwas leichter.

Stimmungsindizes entwickeln sich unterschiedlich

Es waren die europäischen Einkaufsmanager-Indizes, die zusehends positiv gewertet wurden. Der europäische Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor stieg bereits zum fünften Mal in Folge, der Composite-Einkaufsmanagerindex von 53,7 auf 54,4. Allerdings blickt das verarbeitende Gewerbe derweil skeptisch in die Zukunft. Alles in allem schlägt sich für Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank, die Wirtschaft des gemeinsamen Währungsraumes insgesamt deutlich besser als befürchtet.

SAP steigt nach Zahlenausweis auf Jahreshoch

Einen soliden Start in das Geschäftsjahr 2023 attestierten die Analysten von Stifel nach Zahlenvorlage SAP (+5,2%). Die Einnahmen mit Lizenzen seien währungsbereinigt im ersten Quartal um 13 Prozent gesunken, während der Cloud-Umsatz währungsbereinigt um 22 Prozent gestiegen sei. Allerdings habe der absolute Cloud-Umsatz durch den Verkauf der Qualtrics-Beteiligung die Erwartungen verfehlt, was noch nicht vollständig von den Analysten berücksichtigt worden sei. Die Bruttomarge im Cloud-Geschäft sei mit 71,4 Prozent stark ausgefallen. Die operative Marge fiel um 40 Basispunkte höher aus, was zu einem operativen Gewinn geführt habe, der 2 Prozent über dem Konsens liege.

Mercedes-Benz notierten nach Zahlenausweis 1,4 Prozent höher. Die vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal 2023 lagen laut Bernstein über den Erwartungen, und zwar über wichtige Bereiche hinweg. Die gute Absatzstruktur bei den Stuttgartern sei intakt. Die EBIT-Marge der Sparte Mercedes-Benz Cars liege mit 14,8 Prozent über der Konsenserwartung von 13,4 Prozent und stehe im Zeichen eines soliden Wachstums bei Oberklasse-Fahrzeugen. Die Analysten erwarten, dass BMW (+0,6%) in der kommenden Woche eine ähnlich überdurchschnittliche Entwicklung melden wird.

Holcim mit Margenrückgang

Für Holcim ging es um 0,3 Prozent nach unten. Der Gewinn im ersten Quartal 2023 lag laut der Citigroup über der Konsenserwartung und der Prognose der Analysten. Der Rückgang der Konzern-EBIT-Marge um 92 Basispunkte auf 8,6 Prozent sei bedingt durch die geschrumpfte Marge in Nordamerika, während die Marge in allen anderen Regionen gesteigert worden sei. Auch Stifel monierte das Nordamerika-Geschäft und charakterisierte es als sehr schwach.

Das Interesse an der britischen Network International ist aktuell groß. Nun ist das zweite Gebot für das Zahlungsunternehmen eingetrudelt, das sich auf den Nahen Osten und Afrika konzentriert. Diesmal hat Brookfield Asset Management angeklopft, Network International zufolge soll das Gebot bei rund 2,13 Milliarden Pfund liegen. Der Vorschlag von Brookfield folgt auf ein mögliches Angebot von CVC Advisers und Francisco Partners Management in Höhe von 387 Pence in bar für jede Network-Aktie. Für die Aktie ging es um weitere 10,2 Prozent auf 397 Pence nach oben.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 4.408,59 +23,73 +0,5% +16,2% Stoxx-50 4.079,60 +26,13 +0,6% +11,7% Stoxx-600 469,00 +1,57 +0,3% +10,4% XETRA-DAX 15.881,66 +85,69 +0,5% +14,1% FTSE-100 London 7.905,55 +2,94 +0,0% +6,1% CAC-40 Paris 7.577,00 +38,29 +0,5% +17,0% AEX Amsterdam 762,19 +1,09 +0,1% +10,6% ATHEX-20 Athen 2.695,10 +16,31 +0,6% +19,7% BEL-20 Brüssel 3.826,30 +2,11 +0,1% +3,4% BUX Budapest 44.100,87 +561,91 +1,3% +0,7% OMXH-25 Helsinki 4.722,46 -29,23 -0,6% -1,5% ISE NAT. 30 Istanbul 5.516,13 -63,28 -1,1% -7,2% OMXC-20 Kopenhagen 2.107,59 +48,20 +2,3% +14,8% PSI 20 Lissabon 6.159,96 +40,21 +0,7% +8,3% IBEX-35 Madrid 9.415,60 -35,30 -0,4% +14,4% FTSE-MIB Mailand 27.745,81 +118,69 +0,4% +16,5% OBX Oslo 1.103,29 -4,35 -0,4% +1,2% PX Prag 1.417,04 +9,27 +0,7% +17,9% OMXS-30 Stockholm 2.246,41 -2,41 -0,1% +9,9% WIG-20 Warschau 1.900,63 -10,56 -0,6% +6,1% ATX Wien 3.254,00 -1,66 -0,1% +5,0% SMI Zürich 11.460,58 +69,94 +0,6% +6,8% * zu Vortagsschluss Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,48 +0,04 -0,09 US-Zehnjahresrendite 3,56 +0,03 -0,32 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:12 Uhr Do, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0971 +0,0% 1,0962 1,0970 +2,5% EUR/JPY 147,29 +0,1% 146,64 147,07 +4,9% EUR/CHF 0,9795 +0,1% 0,9794 0,9812 -1,0% EUR/GBP 0,8834 +0,2% 0,8820 0,8811 -0,2% USD/JPY 134,25 +0,0% 133,87 134,07 +2,4% GBP/USD 1,2419 -0,2% 1,2427 1,2451 +2,7% USD/CNH (Offshore) 6,9011 +0,3% 6,8960 6,8774 -0,4% Bitcoin BTC/USD 28.030,81 -0,7% 28.154,12 28.690,42 +68,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,95 77,37 +0,7% +0,58 -2,8% Brent/ICE 81,62 81,10 +0,6% +0,52 -3,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 40,90 40,57 +0,8% +0,34 -47,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.975,00 2.004,60 -1,5% -29,60 +8,3% Silber (Spot) 24,94 25,38 -1,7% -0,43 +4,1% Platin (Spot) 1.121,35 1.098,00 +2,1% +23,35 +5,0% Kupfer-Future 4,00 4,03 -0,8% -0,03 +4,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

