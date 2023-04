Schon seit einer kleinen Ewigkeit kämpft die Nel ASA-Aktie darum, nicht vollständig den Boden unter den Füßen zu verlieren, und das bisher leider nur mit überschaubarem Erfolg. Eine ganze Weile lang kämpften die Bullen noch um die Marke bei 1,20 Euro, die mittlerweile nur noch von unten betrachtet werden kann. In den letzten Tagen folgte ein schleichender Niedergang.Am Donnerstag musste Nel ASA (NO0010081235) wieder einmal einen neuen Tiefschlag an der Börse verkraften. Zeitweise rutschten die Kurse bis auf 1,12 Euro in die Tiefe und erreichten ...

