Für Schlagersängerin Maite Kelly heißt Emanzipation auch, ihre drei Töchter zu betreuen und zu kochen. "Die Modernität einer Frau zeigt sich in ihrer Freiheit. Ich bin frei und die Frau, die ich sein will", sagt Kelly im Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger". "Ich arbeite von zu Hause, ich hüte meine drei Töchter, ich führe ein Unternehmen aus meiner Küche. Ich habe immer gern gekocht: Und so gesehen kann Küche durchaus Teil der Emanzipation sein", sagt die Sängerin, die mit ihrer musikalischen Großfamilie "Kelly Family" in den 90er Jahren auf einem Hausboot im Mülheimer Hafen gelebt hat. Im Herbst geht sie mit "Love, Maite - Die Happy Show" auf Tour.



