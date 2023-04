Köln (ots) -



Schlagersängerin Maite Kelly ist großer Fan der Stadt Köln. "Köln war immer eine Stadt der Toleranz, der Vielfalt und der Freiheit. Der Kölner versteht meinen Humor. Es ist eine besondere Magie im Raum", sagt die 43-Jährige im Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger". "Ich habe meine ersten Sing-Erfahrungen nach der Kelly Family in dem blauen Musicalzelt gemacht, als Hauptdarstellerin in Hairspray. Köln bleibt gefühlt immer ein Ankerpunkt in meinem Leben", so Kelly, die mit ihrer musikalischen Großfamilie "Kelly Family" in den 90er Jahren auf einem Hausboot im Mülheimer Hafen gelebt hat. Im Herbst geht sie mit "Love, Maite - Die Happy Show" auf Tour.



