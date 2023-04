Der DAX hat am Freitag noch einmal zugelegt. Nach der Kursrally von fast zehn Prozent seit dem jüngsten Tief im März ist dem Leitindex in dieser Woche unterhalb der Marke von 16.000 Punkten zunächst die Puste ausgegangen. Am Nachmittag drehte er aber ins Plus und schloss letztlich 0,54 Prozent höher bei 15.881,66 Punkten.Auf Wochensicht hat er sich damit ein Plus von einem knappen halben Prozent erkämpft. Angetrieben wurde der DAX vor dem Wochenende maßgeblich von kräftigen Kursgewinnen bei Index-Schwergewicht ...

