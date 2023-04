DJ PTA-Adhoc: Deutsche Balaton AG: ungeprüfter vorläufiger Konzernjahresfehlbetrag vor Minderheitsanteilen (IFRS) 2022 voraussichtlich ca. -153 Mio. EUR

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta/21.04.2023/19:00) - Dem Vorstand der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, ISIN DE000A2LQT08, liegen inzwischen erste vorläufige Konzernabschlusszahlen (IFRS) für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 vor. Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft erachtet die nachstehenden Kennzahlen trotz ihrer Vorläufigkeit als relevant für die Beurteilung der Entwicklung des Deutsche Balaton-Konzerns und veröffentlicht diese daher vorab.

Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft hat ihr am 31. Dezember 2022 beendetes Geschäftsjahr gemäß den vorläufigen und ungeprüften Konzernzahlen mit einem Konzernjahresfehlbetrag vor Minderheitsanteilen (IFRS) von voraussichtlich -153 Mio. Euro (Vorjahr: +30,3 Mio. Euro) abgeschlossen. Das Konzernergebnis zum 31. Dezember 2022 ist geprägt durch ein hohes negatives Bewertungsergebnis aus anderen Finanzanlagen und finanziellen Vermögenswerten im Segment "Vermögensverwaltend".

Das Konzerneigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2022 voraussichtlich 425 bis 435 Mio. Euro (Vorjahr: 587,4 Mio. Euro). Hiervon entfällt auf die Anteilseigner der Deutsche Balaton AG ein Konzerneigenkapital in Höhe von voraussichtlich 300 bis 320 Mio. Euro (Vorjahr: 430,6 Mio. Euro). Da der Abschluss noch nicht finalisiert ist, ist eine genauere Bezifferung des Konzerneigenkapitals bzw. des auf die Anteilseigner der Deutsche Balaton AG entfallenden Anteils noch nicht möglich. Die zuletzt mit Kapitalmarktmitteilung vom 16. Januar 2023 kommunizierte diesbezügliche Prognose ist allerdings mit der vorbezeichneten Bandbreite überholt.

Alle für das Geschäftsjahr 2022 vorgenannten Zahlen sind vorläufig, da sie den aktuellen Stand der Abschlusserstellung widerspiegeln und weder durch den Abschlussprüfer geprüft noch durch den Aufsichtsrat gebilligt wurden.

Aussender: Deutsche Balaton AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Martin Flick Tel.: +49 6221 64924-0 E-Mail: ir@deutsche-balaton.de Website: www.deutsche-balaton.de

ISIN(s): DE000A2LQT08 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

