Das Wertpapier von Deere & Co notiert heute leichter. Der jüngste Kurs betrug 386,08 US-Dollar. Für die Aktie von Deere & Co steht gegenwärtig ein Verlust von 1,10 Prozent zu Buche. Die Aktie verbilligte sich um 4,28 US-Dollar. Für der Anteilsschein von Deere & Co liegt der Preis zur Stunde bei 386,08 US-Dollar.

