Shanghai (ots/PRNewswire) -Die Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, dass die 20. Shanghai International Automobile Industry Exhibition (Auto Shanghai 2023) am Dienstag im ostchinesischen Shanghai begonnen hat und noch bis zum 27. April anhalten wird.Als erste internationale Automesse der A-Klasse, die dieses Jahr in China stattfindet, dient die Auto Shanghai 2023 als großes Treffen für globale Automobilhersteller. Durch die Stärkung des Vertrauens des Automarktes, sowie der Förderung des Autoverbrauches, soll die Veranstaltung die Vitalität der Autoindustrie freisetzen und die internationale Zusammenarbeit für eine qualitativ hochwertige Entwicklung fördern.Mit einer Gesamtausstellungsfläche von über 360.000 Quadratmetern, belegt die Ausstellung 13 Indoor-Hallen im National Exhibition and Convention Center (Shanghai) und zieht mehr als 1.000 Aussteller aus der ganzen Welt an. Globale Autogiganten wie BMW, Audi, Mercedes-Benz und Volkswagen haben sich für die Veranstaltung angemeldet, ebenso wie große einheimische Autokonzerne wie FAW Hongqi, Dongfeng Motor, SAIC Motor, Changan Automobile, BAIC Motor, GAC Group usw.Auf der Messe werden Luxusmarken wie Porsche, Lamborghini, Maserati, Bentley und Rolls-Royce, sowie neue Energiefahrzeugmarken wie NIO, XPeng, Li Auto und eine Reihe von Motorradmarken präsentiert.Die Veranstaltung wird auch durch eine umfassende Präsentation der neuesten Technologien und Produkte der Autoindustrie gekennzeichnet, wobei die weltweit führenden Autoteilelieferanten und Technologieunternehmen an der Show teilnehmen. Es wird erwartet, dass die Veranstaltung die tiefgreifende Integration der Autoindustrie mit verwandten Sektoren, wie beispielsweise Elektronik, Software usw. fördert.Neben der Messe wird eine Reihe paralleler Veranstaltungen konzipiert, deren Themen sich auf die trendigen Themen der Branche wie neue Energien, Internet der Dinge, Wasserstoffenergie, intelligente Fahrzeuge usw. konzentrieren. Die Auto Shanghai 2023 hat es sich zur Aufgabe gemacht, den neuen Trend der zukünftigen Entwicklung der Autoindustrie darzustellen, die weitgehend von technologischen Innovationen angetrieben wird.Die Auto Shanghai 2023 wird von der China Association of Automobile Manufacturers, dem Shanghai Council for the Promotion of International Trade, sowie dem Automotive Sub-Council des China Council for the Promotion of International Trade organisiert.Die Show ist gemäß dem Zeitplan der Veranstaltung vom 22. bis 27. April für die Öffentlichkeit zugänglich, während der 18. und 19. April lediglich für Presse und der 20. und 21. April für das Fachpublikum bestimmt sind.Links zu Bildanhängen:Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=440158Bildunterschrift: Ein neues Automodell, das auf der 20. Shanghai International Automobile Industry Exhibition am 18. April 2023 vorgestellt wurde.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2060399/Auto_Shanghai_2023.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-internationale-automobilausstellung-in-shanghai-fordert-dazu-auf-die-neue-ara-der-industrie-anzunehmen-301804661.htmlPressekontakt:Herr Lu,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: Auto Shanghai 2023, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169615/5491710