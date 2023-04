Nach dem schwachen vergangenen Jahr läuft die Kurserholung bei Apple 2023 auf vollen Touren. 29 Prozent plus stehen seit Jahresbeginn zu Buche - damit liegt die Aktie des iPhone-Herstellers klar vor dem Nasdaq 100, der lediglich 19 Prozent zugelegt hat. Wie wichtig Apple für den Gesamtmarkt ist, zeigt diese Zahl.Aktuell ist Apple im S&P 500 mit 7,1 Prozent gewichtet - für das wertvollste Unternehmen der Welt ein weiterer Rekord in seiner langen Erfolgsgeschichte, denn nie zuvor kam eine Firma in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...