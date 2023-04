Die Rallye im S&P 500 hat in der abgelaufenen Handelswoche zwar eine kleine Verschnaufpause eingelegt. Doch es zeigt sich, dass aktuell - in einer Zeit, in der die Warnungen zunehmen und die Aktienmärkte Warnsignale senden - enorm viel Geld in Aktien-ETFs fließt. FOMO lässt Grüßen. Die Anleger an den US-Börsen konnten der laufenden Aktien-Rallye nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...