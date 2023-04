Explosive Neuvorstellung: Diese Aktie bietet Ihnen jetzt enorme Kurs-Chancen! Werden Sie Teil dieser Erfolgsstory

Anzeige / Werbung

Diese Aktie ist ein absoluter Knüller! Nutzen Sie Ihren Wissensvorsprung und sichern Sie sich die Chance auf hohe Gewinne!

Liebe Leserinnen und Leser,

seit der indigenen Zeit ist der Bergbau ein wichtiger Bestandteil der chilenischen Identität, und im Laufe seiner Geschichte hat sich das Andenland als wichtiger globaler Akteur in diesem Sektor gefestigt.

Die chilenischen Bergbauexporte summierten sich in letztem Jahr auf etwa 57 Milliarden US-Dollar oder über 60 Prozent des nationalen Exportwerts. Chiles Produktion zählt somit international zu den höchsten der Welt für eine Reihe von Metallen und Mineralien - darunter Molybdän, Silber und Gold -, aber Kupfer ist zweifellos das wichtigste Metall in der chilenischen Wirtschaft.

Chile hat nicht nur die größten Reserven, sondern ist seit Jahren unangefochten der größte Kupferproduzent weltweit , der im Jahr 2022 rund 27 Prozent der weltweiten Produktion ausgemacht hat.

Angesichts der Bedeutung von Kupfer für die chilenische Wirtschaft überrascht es nicht, dass das Land nun eine proaktive Haltung eingenommen hat, um ausländische Investitionsbarrieren in seinem Bergbausektor abzubauen.

Wir stellen Ihnen heute mit Torq Resources (TSX.V: TORQ - WKN: A2DNV) ein Junior-Explorationsunternehmen vor, welches sich auf den Aufbau eines erstklassigen Mineralienportfolios in Chile konzentriert:

Torq Resources (TSX.V: TORQ - WKN: A2DNV) hat vor kurzem sein erstes Bohrprogramm beim Gold-Kupfer-Projekt Santa Cecilia im erstklassigen Maricunga-Gürtel im Norden Chiles, etwa 100 Kilometer östlich der Stadt Copiapo, begonnen. Das Projekt Santa Cecilia befindet sich unmittelbar neben dem Projekt Norte Abierto, das sich im Besitz von Newmont und Barrick befindet und aus den Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten Caspiche und Cerro Casale besteht.

Auf Santa Cecilia sollen in diesem Jahr 15.000 m gebohrt werden, genauere Informationen erhalten Sie im Interview mit Chief Geological Officer Michael Henrichsen welches Jochen Staiger von Commodity TV vor kurzem geführt hat:

Werfen wir einen Blick auf das Projekt:

Das Projekt Santa Cecilia

Das Projekt Santa Cecilia liegt etwa 100 km östlich der Stadt Copiapo, Chile, in der südlichen Region des erstklassigen Maricunga-Gürtels und unmittelbar nördlich des El-Indio-Gürtels. Der Gürtel zeichnet sich durch epithermale Gold- und Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten aus dem Oligozän bis Miozän aus, einschließlich erstklassiger Lagerstätten mit mehreren Millionen Unzen wie Salares Norte, La Coipa, Cerro Maricunga, Marte, Lobo, La Pepa, El Vulkan, Caspiche und Cerro Casale.

Wie Sie an der oben eingefügten Karte erkennen können grenzt das 3.250 Hektar große Konzessionsgebiet Santa Cecilia unmittelbar an das Projekt Norte Abierto, das sich im Besitz von Newmont und Barrick befindet und aus den Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten Caspiche und Cerro Casale besteht.

Wie Sie im Interview erfahren haben, plant Torq Resources (TSX.V: TORQ - WKN: A2DNV) auch das Margarita-Eisenoxid-Kupfer-Gold-Projekt in diesem Jahr umfangreich zu erkunden, und der genaue Bohrplan für Margarita soll schon bald veröffentlicht werden. Auch hier wurden bereits gute Bohrergebnisse erzielt, und die geophysikalischen Arbeiten haben neue Ziele identifiziert.

Das Eisenoxid-Kupfer-Gold-Projekt Margarita

Das Margarita-Eisenoxid-Kupfer-Gold-Projekt (IOCG) befindet sich 65 Kilometer nördlich der Stadt Copiapo, mit hervorragendem Zugang zur Infrastruktur. Das Konzessionsgebiet befindet sich innerhalb des produktiven Coastal Cordillera-Gürtels, der die erstklassigen IOCG-Minen Candelaria (Lundin Mining Corp.) und Mantoverde (Mantos Copper Holding) sowie Porphyr-Skarn-Lagerstätten wie Santo Domingo (Capstone Mining Corp.) und Inca beherbergt de Oro (PanAust/Codelco).

Das Projekt Margarita umfasst etwa 1.445 Hektar und wird von einer sekundären Kupferoxidmineralisierung an der südwestlichen Grenze des Konzessionsgebiets flankiert. Die Explorationsstrategie von Torq bei Margarita bestand darin, die Kupfersulfidquelle der bestehenden Oxidmineralisierung zu finden, was dem Unternehmen in seinem Entdeckungsbohrloch erfolgreich gelang.

Im letzten Jahr gab Torq Resources (TSX.V: TORQ - WKN: A2DNV) eine neue Entdeckung auf dem Projekt bekannt , die einen Abschnitt von 90 m mit 0,94 % Kupfer und 0,84 g/t Gold beinhaltete. Das Unternehmen bohrte dann eine Erweiterung der Entdeckung, die am 13. September 2022 bekannt gegeben wurde , die 190 m nördlich lag und einen Abschnitt von 98 m mit 0,94 g/t Gold und 0,68 % Kupfer enthielt.

Werfen wir nun einen gemeinsamen Blick auf das dritte aussichtsreiche Projekt von Torq Resources (TSX.V: TORQ - WKN: A2DNV):

Das Andrea-Kupfer-Porphyr-Projekt

Das Andrea-Kupfer-Porphyr-Projekt befindet sich im Norden Chiles, 100 Kilometer östlich der Stadt La Serena, mit hervorragendem Zugang zur Infrastruktur. Das Konzessionsgebiet befindet sich am westlichen Rand des miozänen El-Indio-Gürtels, der die erstklassigen epithermalen Gold- und Silberlagerstätten El Indio und Pascua Lama beherbergt (Barrick Gold Corporation).

Das Andrea-Projekt umfasst etwa 1.200 Hektar in Höhenlagen von 3.900 bis 4.900 Metern. Das Projekt zeichnet sich durch ein 3,5 km mal 1 km großes Alterationssystem aus, das sich entlang einer in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Verwerfungszone befindet, die die Einlagerung von mehrphasigen Porphyrkörpern mit anomalen Kupfer-, Gold- und Molybdänwerten auf einer Höhe von etwa 4.300 lokalisiert M. Wichtig ist, dass der Großteil der 3,5 km langen Verwerfungszone und der damit verbundenen mineralisierten Porphyre, die das primäre Zielgebiet auf dem Grundstück darstellen, unter einer Erdrutsch- und Kolluviumabdeckung nach der Mineralisierung liegen und nicht gebohrt werden.

Darüber hinaus wurden in höheren Lagen (4.600 - 4.800 m) östlich des Porphyrsystems hochgradige Gold-Silber-Adern mit geringer bis mittlerer Sulfidierung in der Vergangenheit von kleinen Bergleuten abgebaut und von LAC-Minerals in den 1990er Jahren mit Bohrungen getestet. Diese epithermalen Adern, die das Erkundungsgebiet Apolinario bilden, stehen nicht im Mittelpunkt der Explorationspläne von Torq, aber ihr Vorhandensein in Verbindung mit den kartierten Porphyren auf dem Projekt zeigt, dass ein vollständiges epithermales Porphyr-Kontinuum des Mineralisierungssystems auf dem Grundstück vorhanden ist.

Torq ist ausreichend finanziert, um seine Projekte voranzutreiben

Vor einigen Tagen gab das Unternehmen bekannt das es eine Finanzierung über 6,26 Millionen Dollar abschließen konnte.

Shawn Wallace, CEO und Direktor von Torq Resources (TSX.V: TORQ - WKN: A2DNV) kommentierte die überzeichnete Finanzierung wie folgt:

Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, das unsere Investoren durch ihre starke Unterstützung bei dieser Finanzierung gezeigt haben. Die Bohrer werden sich nun ununterbrochen drehen und entweder die historischen Entdeckungen auf dem Gold-Kupfer-Projekt Santa Cecilia oder unsere neue IOCG-Entdeckung auf dem Projekt Margarita weiterverfolgen. Die eingeworbenen Mittel werden die Explorationsarbeiten auf unserer robusten Pipeline von Grundstücken erheblich beschleunigen.

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Torq Resources bietet Ihnen jetzt enorme Kurs-Chancen!

Das Managementteam hinter Torq Resources (TSX.V: TORQ - WKN: A2DNV) weiß, wie ein hochwertiges Tier-One-Mining-Projekt aussieht. Schließlich haben sie tatsächlich Junior-Unternehmen in die Produktion gebracht, die dann von einem Major aufgekauft wurden!

Torq Resources (TSX.V: TORQ - WKN: A2DNV) hat ein Explorationsteam an Bord geholt, das die Region kennt. Das engagierte Führungsteam verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der chilenischen Bergbauindustrie.

Waldo Cuadra, Javier Rojas, Piotr Palaczek und Luciano Bocanegra haben in Chile alles gesehen. Sie haben Verbindungen innerhalb der Explorations-, Projektentwicklungs- und Regierungswelt.

Dies verbessert ihren Zugang zum Projektablauf erheblich und erleichtert den Prozess, wann immer sie den Abzug für eine neue Akquisition betätigen.

Darüber hinaus wird das chilenische Explorationsteam von Michael Henrichsen, dem Chefgeologen des Unternehmens, geleitet. Er war früher Strukturgeologe bei Newmont, dem größten Goldunternehmen der Welt, und hat zur Entdeckung zahlreicher Lagerstätten mit mehreren Millionen Unzen weltweit beigetragen

Die oben besprochene Finanzierung erfolgte zu einem Kurs von 0,60 C$, also mehr als 15 % über dem aktuellen Kurs!

Langfristig sollten hier aber wesentlich höhere Kursgewinne möglich sein da der Markt die Aktie von Torq Resources (TSX.V: TORQ - WKN: A2DNV) derzeit mit nur mit 57 Millionen C$ bewertet.!

Werden Sie als Aktionär von Torq Resources (TSX.V: TORQ - WKN: A2DNV) Teil dieser Erfolgsstory und sichern sich am besten in den nächsten Handelstagen eine erste Position.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit

spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sietorqresources.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Torq Resources wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser und Redakteur halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: CA0679011084,US6516391066,CA89131L1085