Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S4/47: Telekom Austria hat grosse Chancen für ATX und MSCI, das sieht man in der Race-ListeDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/47 führe ich zum April-Verfallstag anhand von Zahlen aus, warum ich der Telekom Austria Aktie grosse Chancen für eine ATX- und auch MSCI Austria-Aufnahme attestiere. Mehr dazu dann im nächsten Börse Social Magazine Print (incl. Race-Liste), bei Magazine Print wird es künftig mehr "Market-Coverstories" geben. Weiters: ...

