Wochenausblick - Quartalszahlen so weit das Auge reicht

Werbung







Während man in den USA kaum mehr aus den Quartalszahl-Terminen herauskommt, bleibt es auf der Seite der Volkswirtschaftler relativ ruhig. Anleger dürfen gespannt auf die Geschäftsberichte interessanter Unternehmen, auch aus dem europäischen Raum, blicken.



Montag



Die amerikanische Quartalszahlensaison setzt sich auch in der kommenden Woche fort: Am Montag erwartet uns der Geschäftsbericht des ersten Quartals 2023 für Coca-Cola Co. Auf der anderen Seite des Atlantiks gibt es die Q1-Berichte der Philips N.V., Vivendi und der zuletzt sehr im Zentrum der Medien stehenden Credit Suisse, die von der UBS übernommen werden soll. Außerdem empfangen Henkel, HP und die ING-Group Ihre Anleger zur Hauptversammlung.









Dienstag



Mit Alphabet (ehemals Google), General Electric, Microsoft, McDonalds, PepsiCo. Inc. und Visa Inc. folgen am Dienstag ebenfalls prominente Unternehmen mit Ihren Quartalszahlen. Selbige werden im DACH-Raum die Villeroy & Boch AG, Telekom Austria AG und die Temenos Group liefern. Der US-amerikanische Verbrauchervertrauensindex wird gegen 16:00 erwartet.









Mittwoch



Am Mittwoch gibt es sodann wichtige Daten aus der wirtschaftlichen Analyse: Das US Census Bureau veröffentlicht die Daten zur Auftragslage im Gebrauchsgütersektor für langlebige Produkte und nicht verteidigungsbezogene Investitionsgüter (ohne Flugzeuge). Vom American Petroleum Institute werden dagegen die Öl-Lagerbestände der USA erwartet. Von Unternehmensseite ist die Hauptversammlung der HOCHTIEF AG zu erwähnen. Die Canon Inc., MTU Aero Engines AG, die Orange S.A. und die Deutsche Börse AG veröffentlichen zudem Ihre Quartalszahlen vom ersten Quartal 2023; Die Varta AG das vierte Quartal 2022.









Donnerstag



Mit dem annualisierten Bruttoinlandsprodukt aus den USA und der spanischen Arbeitlosenquote für Q1 2023 startet der Donnerstag ebenfalls mit wichtigen konjunkturellen Informationen. Delivery Hero, der Tech-Riese Intel und die Deutsche Bank veröffentlichen die Quartalszahlen von Q1 2023, während die Fujitsu Ltd. Und die Einhell AG die Zahlen aus Q4 2022 liefern.







Freitag



Zum Wochenschluss sollte der Fokus der Anleger auf die Zahlen des Statistischen Bundesamtes gerichtet sein: Das quartalsweise Bruttoinlandsprodukt, die Arbeitslosenquote für April und die Vorabschätzung des harmonisierten Verbraucherpreisindexes im Jahresvergleich für April dürfen auf keinem Börsenkalender fehlen. Die Mercedes-Benz Group und der Automobilzulieferer HELLA warten mit Ihren Quartalszahlen für Q1 2023 auf, während die Merck KGaA ihre Hauptversammlung abhält.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Newsletter kostenlos abonnieren