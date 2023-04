New York (ots/PRNewswire) -LILYSILK (https://www.lilysilk.com/us/?utm_source=prnews&utm_medium=news&utm_campaign=ED230422), die weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen zu einem besseren und nachhaltigeren Leben zu inspirieren, ist stolz darauf, am 22. April den Tag der Erde 2023 zu feiern. Das Unternehmen folgt dem Ruf des diesjährigen Mottos "Invest In Our Planet" durch seine langjährigen nachhaltigen Modepraktiken, darunter das Pflanzen von Bäumen dort, wo sie am dringendsten benötigt werden, das Recycling von LILYSILK-Produkten, das aggressive Streben nach Null-Abfall-Zielen und die Verwendung biologisch abbaubarer kompostierbarer Papiertüten, um Abfall zu reduzieren."Im Einklang mit dem Thema des Earth Day 2023 befähigen uns die langjährigen nachhaltigen Modepraktiken von LILYSILK, in unseren Planeten zu investieren, indem wir Nachhaltigkeit und Umweltschutz priorisieren", sagte David Wang, CEO von LILYSILK. "Wir rufen LILYSILK-Fans von ganzem Herzen dazu auf, sich uns als Teil der weltweit größten Umweltbewegung anzuschließen."LILYSILK arbeitet mit One Tree Planted zusammen und festigt sein starkes Engagement für die globale WiederaufforstungAm 31. März dieses Jahres kündigte LILYSILK eine besondere Partnerschaft (https://www.prnewswire.com/news-releases/lilysilk-launches-partnership-with-one-tree-planted-to-help-the-environment-by-planting-one-tree-for-every-online-purchase-in-april-301786093.html) mit One Tree Planted (https://onetreeplanted.org/) an, einer gemeinnützigen Organisation, die es jedem leicht macht, der Umwelt zu helfen, indem sie Bäume dort pflanzt, wo sie am dringendsten benötigt werden. Im Rahmen dieser Partnerschaft wurde im ganzen Monat April für jede Online-Bestellung auf der Website von LILYSILK ein Baum gepflanzt.LILYSILK und TerraCycle® schließen sich zusammen, um Seiden- und Kaschmirprodukte zu recycelnDank des LILYSILK-Recyclingprogramms in Partnerschaft mit dem führenden internationalen Recyclingunternehmen TerraCycle® (https://www.lilysilk.com/us/terracycle?utm_source=prnews&utm_medium=news&utm_campaign=ED230422), das ab dem 31. März 2023 eine kostenlose und bequeme Möglichkeit bietet, nicht spendbare LILYSILK-Produkte, einschließlich Bettwäsche, Kleidung und Nachtwäsche aus Seide und Kaschmir zu recyceln, wurden 180 neue TerraCycle®-Konten direkt über das kostenlose Recyclingprogramm von LILYSILK registriert, wobei insgesamt 622 Stück an LILYSILK-Produkten mit einem Gewicht von 368,55 Pfund gesammelt und recycelt wurden.Die Null-Abfall-Bewegung von LILYSILK inspiriert zu nachhaltigen Lösungen in der ModebrancheAls Teil seines Bestrebens, Abfall zu eliminieren, startete LILYSILK 2022 seine Null-Abfall-Bewegung (https://www.lilysilk.com/us/zero-waste?utm_source=prnews&utm_medium=news&utm_campaign=ED230422), um das Bewusstsein für Textilabfälle zu schärfen und zu nachhaltigen Lösungen in der Modebranche zu inspirieren. Die durchschnittliche Bekleidungsproduktion verursacht einen Abfallanteil von 25 % aufgrund von Materialresten, was sich in einem einzigen Jahr auf satte 5,6 Tonnen Stoff summieren kann. Mit seiner Null-Abfall-Methode hat LILYSILK dieses überschüssige Material in neue Seidenprodukte umgewandelt, darunter etwa 8.000 Augenmasken und 6.000 Schutzmasken. Darüber hinaus hat LILYSILK seine Tüten zu Recycling- und kompostierbaren Papiertüten aufgewertet, um Abfall zu reduzieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2055244/LILYSILK_partners_One_Tree_Planted_solidifying_strong_commitment_global_reforestation.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/lilysilk-feiert-den-tag-der-erde-2023-durch-kontinuierliche-investitionen-in-unseren-planeten-und-langjahrige-nachhaltige-modepraktiken-301799558.htmlPressekontakt:Sherry Zhang,pr@lilysilk.comOriginal-Content von: LILYSILK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159850/5491858