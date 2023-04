Einfach. Stark. Sicher. Ein einfaches Depot mit gerade mal sieben Aktien, das seit 1997 nur in einem Jahr im Minus war und den S?&P 500 abhängt - das geht nicht? Geht doch! In den vergangenen 25 Jahren ist viel an der Börse passiert: Da gab es den sensationellen Aufschwung rund um die Jahrtausendwende, auf den kurz darauf dann das Platzen der Dotcom-Blase folgte. Nur mal so ein Beispiel dafür: Die Aktie der Deutschen Telekom notierte zu dem Zeitpunkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...