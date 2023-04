Währungsbereinigte Umsatzsteigerung im GJ23 um 13,7 im Vergleich zum Vorjahr

Im GJ23 schloss das Unternehmen 57 Großaufträge mit einem Gesamtvertragswert (New Deal Wins) von 8,85 ab

Es wurden im GJ23 netto 17.067 neue Mitarbeiter eingestellt, darunter 26.734 Berufsanfänger

Dividende von 48 RS pro Aktie für das Gesamtjahr mit einer Ausschüttungsquote von 87,5 %.

HCLTech, ein führender globaler Technologiekonzern, gab heute die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 bekannt.

Das Unternehmen meldete für das Gesamtjahr einen Erlös von 12,6 Mrd. $, was einem Plus von 9,6 gegenüber dem Vorjahr entspricht und auf eine starke Deal-Pipeline in den Bereichen Digital, Cloud, Engineering und Software zurückzuführen ist. Der INR-Erlös für das Jahr überschritt den 100.000 RS Crore-Meilenstein, während der Umsatz bei konstanten Wechselkursen um 13,7 stieg. Der Gewinn nach Steuern für das Jahr belief sich auf 14.851 RS Crores (1,84 Milliarden $), was einem Anstieg um 10 gegenüber dem Vorjahr und einem Anteil von 14,6 am Erlös entspricht.

Im GJ23 schloss das Unternehmen 57 Großaufträge ab, davon 32 im Dienstleistungsbereich und 25 im Softwarebereich, was zu einem Gesamtvertragswert (New Deal Wins) von 8,85 Mrd. und somit einem Anstieg von 6,6 gegenüber dem Vorjahr führte. Der Dienstleistungsumsatz erhöhte sich im GJ um 15,8 und der jährliche wiederkehrende Umsatz von HCLSoftware überschritt die Marke von 1 Milliarde $, ein Plus von 5,2 in diesem Zeitraum.

In Q4 GJ23 stieg der Umsatz bei konstanten Wechselkursen um 10,5 %, während der Umsatz in USD bei 3,23 Milliarden liegt und damit um 8,1 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Der INR-Erlös betrug 26.606 RS Crore, ein Plus von 17,7 im Vergleich zum Vorjahr. Im Laufe des Quartals konnte das Unternehmen 13 Großaufträge abschließen (10 im Dienstleistungsbereich und 3 im Softwarebereich), was einem Gesamtvertragswert (New Deal Wins) von 2,07 Milliarden entspricht.

Die Gesamtzahl der Mitarbeiter von HCLTech belief sich am 31. März 2023 auf 225.944 und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um 8,2 gestiegen. Der Nettopersonalzuwachs im GJ23 betrug 17.067, einschließlich der Einstellung von 26.734 neuen Mitarbeitern. In Q4 GJ23 betrug der Nettopersonalzuwachs 3.674, einschließlich 4.480 Neueinstellungen. Die Fluktuation innerhalb der letzten 12 Monate ging in Q4 GJ23 weiter auf 19,5 zurück.

"Wir haben im GJ'23 eine herausragende Leistung erbracht und einen Umsatz von über 1.00.000 Milliarden Crores erzielt, was auf ein branchenweit führendes Dienstleistungswachstum von 15,8 bei konstanten Wechselkursen zurückzuführen ist. Unsere Netto-Neubuchungen für das GJ23 legten um 6,6 zu. Unsere Pipeline erreicht nahezu ein Allzeithoch, was unseren differenzierten Geschäftsmix und die starke Kundennachfrage nach unseren Angeboten widerspiegelt. In diesem Quartal haben wir 3.674 neue Mitarbeiter eingestellt, sodass wir nun insgesamt mehr als 225.000 Mitarbeiter beschäftigen. All dies sind gute Voraussetzungen für ein gesundes Umsatzwachstum im GJ24 in einer Größenordnung von 6 bis 8 und eine operative Marge von 18 bis 19 %", so C Vijayakumar, CEO und Managing Director, HCLTech.

"Das GJ23 wurde mit einem beeindruckenden Wachstum von 18,5 in INR und 13,7 in den letzten zwölf Monaten bei einem EBIT von 18,2 abgeschlossen. Wir haben in diesem Quartal mit der Veröffentlichung einer neuen Kennzahl begonnen, dem jährlich wiederkehrenden Umsatz (Annual Recurring Revenue, ARR) für unser Softwaregeschäft. Wir freuen uns, dass der ARR die Marke von 1 Mrd. US$ erreicht hat, was einem Wachstum von 5,2 gegenüber dem Vorjahr entspricht (ohne das veräußerte Geschäft). Der Gewinn nach Steuern (Profit After Tax, PAT) belief sich auf 14.851 Cr (14,6 %), was einem Plus von 10 gegenüber dem Vorjahr entspricht, und der Gewinn pro Aktie lag bei 54,79 ?. Das Board von HCLTech freut sich, eine Dividende von 18 ?/Aktie für das Quartal ausschütten zu können, womit sich die Gesamtdividende auf 48 ?/Aktie für das GJ23 erhöht, d. h. 87,5 Gewinns pro Aktie. Die Cashflow-Konversion bleibt mit einem OCF PAT von 121 und einem FCF PAT von 110 robust", fügte Prateek Aggarwal, CFO von HCLTech, hinzu.

Auch bei seiner Nachhaltigkeitsagenda hat HCLTech bedeutende Fortschritte gemacht:

MSCI ESG Ratings stufte das Rating von HCLTech von A auf AA hoch

Im S&P Global Sustainability Yearbook 2023 wurde HCLTech als "Industry Mover" ausgezeichnet

Es erfolgte eine Aufnahme in die Liste der am besten bewerteten ESG-Unternehmen von Sustainalytics für das Jahr 2023 im Segment Software Services und in der Region Asien-Pazifik

Über HCLTech

HCLTech ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das mit über 225.900 Mitarbeitern in 60 Ländern branchenführende Leistungen in den Bereichen Digitaltechnik, Engineering und Cloud anbietet und über ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten verfügt. Wir arbeiten mit Kunden aus allen wichtigen Branchen zusammen und stellen Branchenlösungen für die Bereiche Finanzdienstleistungen, Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter sowie öffentlicher Dienst bereit. Die konsolidierten Erträge beliefen sich in den 12 Monaten bis März 2023 auf 12,6 Milliarden $. Um zu erfahren, wie wir Ihnen helfen können, Ihren Fortschritt zu beschleunigen, besuchen Sie hcltech.com.

