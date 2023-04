MOUNTAIN VIEW (IT-Times) - Der Internetkonzern Alphabet, die Holding von Google, hat eines seiner Mega-Projekte, einen Super-Campus in der kalifornischen Stadt San Jose, gestoppt. Alphabet Inc. (Nasdaq: GOOGL, ISIN: US02079K3059) hat den Google Campus in San Jose auf Eis gelegt, da das Unternehmen mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...