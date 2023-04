München (ots) -Noch viel Arbeit für das neue Trainerteam um Nationalcoach Harold Kreis bis zur Weltmeisterschaft (ab dem 12. Mai live bei MagentaSport): dem 2:0 im ersten Test gegen Österreich folgt am Samstagabend ein 2:3 im 2. Vergleich. Zwar gewannen die Österreicher erst im Penalty-Schießen, hatten sich aber das 2:2 nach regulärer Spielzeit schon hoch verdient. "So ein Spiel musst du im Powerplay entscheiden", monierte Kapitän Moritz Müller. Co-Trainer Alexander Sulzer zählte 3 gute Gründe für die Pleite auf: "Wir haben 2 Tore in Unterzahl kassiert. Wir hatten viel Überzahl, die wir nicht genutzt haben. Wir haben zögerlich gespielt." Bitter für NHL-Star Nico Sturm bei seiner Länderspiel-Premiere: er traf zwar, verletzte sich aber, musste die letzten Minuten zuschauen. Mittlerweile ist klar, dass Tim Stützle definitiv nicht bei der WM in Finnland dabei ist. Sein NHL-Klub Ottawa Senators "hat die Freigabe einfach nicht erteilt", bestätigte DEB-Sportdirektor Christian Künast bei MagentaSport. Dafür wird JJ Peterka als weiterer NHL-Profi den deutschen Kader in der Endphase der Vorbereitung ab Anfang Mai verstärken.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips der WM-Vorbereitung Deutschland gegen Österreich - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen geht's um die Deutsche Meisterschaft: München führt 3:1 in der Final-Serie gegen Ingolstadt, noch ein Sieg fehlt. Live und exklusiv ab 13.30 Uhr bei MagentaSport. Nächster Test der Deutschen Nationalmannschaft: nächsten Freitag in der Slowakei - live bei MagentaSport ab 17.15 Uhr.Deutschland - Österreich 2:3 (SO)Die Bilanz unter dem neuen Bundestrainer Harold Kreis nach 4 Partien, 1 Sieg, 3 Niederlagen. Daher war der Co-Trainer Alexander Sulzer nur mäßig begeistert: "Wir haben 2 Tore in Unterzahl kassiert. Wir hatten viel Überzahl, die wir nicht genutzt haben. Wir haben zögerlich gespielt, die Schuss-Chancen, wenn sie sich geboten haben, nicht genutzt. Durch das Zögern haben wir uns in schwierige Situationen gebracht. Das war zu kompliziert."Österreich sei "von Anfang an aggressiv und davon waren wir überrascht."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RzlrdFNvdE92RTZtZ1p0MUhIZUY3Q0toZDJXaUV1ZkN0VkRqMUtYc1ZuND0=Der Link zum Shootout, in dem Deutschland keinen Penalty verwandelt, Österreich alle 3: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RmFXamtjSTI1SW5WeC9CR1VTTXp1WDJFK2tmWUxFOTNmemFqMUxOME5Kaz0="Wir hatten unsere Chancen, die haben wir liegenlassen", auch Kapitän Moritz Müller war unzufrieden mit der Niederlage und Leistung: "So ein Spiel musst du im Powerplay entscheiden. Man kommt gar nicht dazu, diese Situationen zu trainieren. Deshalb spielen wir ja diese Spiele." Auch im Hinblick auf die Körperlichkeit war Österreich "aktiver": "Wir hatten das Nachsehen, was die Zweikämpfe anging. Wir haben lange gebraucht, um ins Spiel reinzufinden."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YW5Jdyt1V1RyQ3RhZkxDSm5hV3pVbVl5N1Rtd0dCUEpFd2ZLK1JuOXBTMD0=Stützle nicht dabei, JJ Peterka schonChristian Künast, DEB-Sportdirektor über die Teilnahme weiterer NHL-Spieler: Die Ottawa Senators lassen Tim Stützle nicht bei der WM mitspielen. "Der Verein hat die Freigabe einfach nicht erteilt", so Künast bei MagentaSport. Grund seien einige Blessuren, die der 21jährige ausheilen solle. Immerhin: "Tim war bereit, für uns zu spielen." Geht halt nicht. Dafür wird JJ Peterka dabei sein. Ab Phase 4 der WM-Vorbereitung. "Er hat sich noch ein wenig Pause erbeten." Am 3. Mai soll er zum Kader dazustoßen. Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TnFEQzFrcVVIWTJRSjF2cktJRXV3T2RpRko5RUp4Z3E4aW85T0xJcU9Kbz0=FINAL-Serie in der PENNY DEL live bei MagentaSport:Sonntag, 23.04.2023 Spiel 5Ab 19.30 Uhr: EHC Red Bull München - ERC IngolstadtDienstag, 25.04.2023 Spiel 6 - optionalAb 19.30 Uhr: ERC Ingolstadt - EHC Red Bull MünchenDonnerstag, 27.04.2023 Spiel 7 - optionalAb 19.30 Uhr: EHC Red Bull München - ERC IngolstadtWeiteres Eishockey live und kostenlos bei MagentaSportWM-Vorbereitung der deutschen Männer-Nationalmannschaft:Freitag, 28.04.2023Ab 17.15 Uhr: Slowakei - DeutschlandSamstag, 29.04.2023Ab 15.45 Uhr: Slowakei - DeutschlandU18 WM in der Schweiz2. Spieltag: Samstag, 22.04.2023Ab 17 Uhr: Deutschland - Tschechien3. Spieltag - Montag, 24.04.2023Ab 18.30 Uhr: Deutschland - Slowakei4. Spieltag - Dienstag, 25.04.2023Ab 14.30 Uhr: Schweden - DeutschlandPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5491903