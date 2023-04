Der globale Markt für Börsengänge sendet ein Lebenszeichen, nachdem die IPOs von Unternehmen zum Anfang des Jahres deutlich eingebrochen waren. Die Erholung der globalen Aktienmärkte hat die Unternehmen wieder ermutigt an die Börse zu gehen und den Appetit der Investoren auf neue Börsengänge entfacht, insbesondere in Asien. Eine vollständige Erholung scheint jedoch noch in weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...