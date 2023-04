Fresenius Kabi gab heute im Rahmen der 49. Jahrestagung der European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) bekannt, dass die Option eines venösen Zugangs mit nur einer Nadel für das Amicus Extracorporeal Photopheresis (ECP) System jetzt verfügbar ist.

Fresenius Kabi ist ein weltweit tätiges Healthcare-Unternehmen, das sich auf Arzneimittel und Technologien für Infusionen, Transfusionen und klinische Ernährung spezialisiert hat.

Bei dem 2019 in Europa eingeführten Amicus Blue System mit Online-ECP war der venöse Zugang nur mittels Doppelnadel möglich. Zum heute bekannt gegebenen Update gehört eine neue Software v6.1 für den Amicus Separator, neue Software v2.1 für das Phelix Photoactivation Device und ein neuer Einmal-Kit, der für den venösen Zugang mit einer oder zwei Nadeln konfiguriert werden kann. Das System bietet Ärzten auch die Möglichkeit, zu jeder Zeit während der Photopherese zwischen dem Zugang über eine oder zwei Nadeln zu wechseln.

"Wir freuen uns sehr, das Amicus Blue ECP-System mit Einnadel-Zugangsoption bereitstellen zu können. Damit sind Ärzte jetzt in der Lage, auch Patienten mit schlechtem venösem Zugang zu behandeln. Dies baut auf unserer Vision für Amicus Blue auf, ein vielseitiges, für mehrere Verfahren geeignetes Instrument anzubieten, das den individuellen Bedürfnissen der Patienten gerecht wird", so Christian Hauer, President Fresenius Kabi MedTech.

Das Amicus ECP System hat die CE-Kennzeichnung für die Indikation CTCL zur palliativen Behandlung der auf andere Behandlungsformen nicht ansprechenden Hautmanifestationen des kutanen T-Zell-Lymphoms (CTCL) erhalten. Das Amicus ECP System ist gemäß den geltenden Anforderungen der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 CE-gekennzeichnet und umfasst:

Amicus Separator

Phelix Photoactivation Device

Amicus ECP Apherese Kits

Außerdem ist der Amicus Separator in Europa und den USA für den therapeutischen Plasmaaustausch (TPE), Erythrozytenaustausch (RBCx) sowie die Sammlung von mononukleären Zellen (MNC) und Thrombozyten zugelassen. Das Amicus ECP System ist nicht für den Gebrauch in den USA zugelassen.

Nicht alle aufgeführten Produkte sind in allen Ländern erhältlich oder zum Verkauf zugelassen. Wenden Sie sich an Ihren Fresenius Kabi-Vertreter vor Ort, um zusätzliche Informationen zu erhalten und die Verfügbarkeit der Produkte zu klären. Eine vollständige Liste der Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen in Verbindung mit der Verwendung dieser Produkte finden Sie in der Bedienungsanleitung für den Amicus Separator bzw. das Phelix Photoactivation Device.

Über die extrakorporale Photopherese

Bei der extrakorporalen Photopherese (ECP) handelt es sich um ein Therapieverfahren, das auf Leukapherese basiert. Derzeit ist die Technologie für die Behandlung des kutanen T-Zell-Lymphoms (CTCL) zugelassen. Wie aus der Literatur hervorgeht, wurde es auch bei der Transplantat-gegen-Wirt-Reaktion (GvHD) nach Knochenmark- oder Stammzelltransplantationen, bei der Abstoßung von Transplantaten fester Organe und bei Autoimmunkrankheiten eingesetzt, bei denen zellvermittelte Mechanismen vorherrschen.

Das online ECP-Verfahren umfasst die Sammlung von mononukleären Zellen des Patienten, die Behandlung der gesammelten Zellen mit dem photoaktiven Arzneimittel 8-Methoxypsoralen und die Exposition der Zellen gegenüber UV-A-Licht. Zuletzt werden die behandelten Zellen dem Patienten reinfundiert. Nach der Reinfusion werden die behandelten Zellen apoptotisch und vermutlich von antigenpräsentierenden Zellen aufgenommen, was zu einer Immunreaktion führt. Das online ECP-Verfahren verbindet Zelltrennung und Photoaktivierung in einem einzigen, sterilen Kreislauf, wodurch das Risiko von Infektionen und Kreuzkontaminationen verringert wird.

Über das kutane T-Zell-Lymphom

Kutane T-Zell-Lymphome stellen eine heterogene Gruppe von lymphoproliferativen T-Zell-Erkrankungen mit Hautbeteiligung dar, wobei die häufigsten Varianten als Mycosis fungoides (MF) oder Sézary-Syndrom (SS) klassifiziert werden. Bei den Patienten können juckende, schuppende Flecken oder Plaques auf der Haut auftreten. Mit dem Fortschreiten der Krankheit kann es bei einigen Patienten zum Wachstum von Knoten und großen Tumoren sowie zum Befall innerer Organe kommen. Die Behandlung ist palliativ und zielt darauf ab, langfristige Remissionen herbeizuführen und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.

Über Fresenius Kabi

Fresenius Kabi (www.fresenius-kabi.com) ist ein weltweit tätiges Healthcare-Unternehmen, das sich auf Arzneimittel und Technologien für Infusionen, Transfusionen und klinische Ernährung spezialisiert hat. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens unterstützen die Versorgung von Patienten mit lebensbedrohlichen und chronischen Erkrankungen. Der weltweite Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bad Homburg, Deutschland.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230423005003/de/

Contacts:

Dolores Juarez

+49 152 563 86727

dolores.juarez@fresenius-kabi.com