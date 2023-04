Immer mehr Börsianer erwarten eine nahende Korrektur am Aktienmarkt. Doch der DAX tut ihnen nicht den Gefallen. Am vergangenen Montag ging es bis auf 15.916 Punkte rauf. Die 16.000-Punkte-Marke bleibt in greifbarer Nähe. Nun beginnt auch in Deutschland die Berichtssaison so richtig zu laufen. Der Wochenausblick. Nach der Kursrally von fast zehn Prozent seit dem jüngsten Tief im März war dem Leitindex in der abgelaufenen Woche unterhalb der Marke von 16.000 Punkten zunächst die Puste ausgegangen. ...

