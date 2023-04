Wie geht es für den DAX und Aktien an der Börse weiter, nachdem der deutsche Leitindex in der vergangenen Woche nicht über die Hürde von 16.000 Punkten kam? Zudem gibt es zahlreiche Quartalszahlen von BASF, Amazon, der Deutschen Bank, Meta und Co. Die Berichtssaison gewinnt an Fahrt und dürfte in der neuen Woche über Wohl und Wehe am deutschen Aktienmarkt entscheiden. Auch wenn die ein oder andere Enttäuschung zuletzt den DAX gebremst hat, bleibt ...

