Die FDP-Politikerin Linda Teuteberg hat im Interview mit dem Fernsehsender phoenix Nachbesserungen am geplanten neuen Gesetz zur Einbürgerung gefordert. "Wir wenden uns dagegen, generell die Sprachanforderungen abzusenken", sagte Teuteberg am Rande des FDP-Parteitags in Berlin. Die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit sei Ergebnis und Ziel gelungener Integration, sie sei "kein Vorschuss auf noch nicht erfolgte Integration". Der FDP sei es deshalb wichtig, dass ausreichende deutsche Sprachkenntnisse, Rechtstreue im Sinne von Straffreiheit und die Fähigkeit, seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, weiterhin zu erfüllende Voraussetzungen für die Erlangung der deutschen Staatsangehörigkeit blieben. "Wer diese Voraussetzungen erfüllt, ist herzlich willkommen, sich um die deutsche Staatsangehörigkeit zu bewerben", so Teuteberg. Eine erleichterte Einbürgerung für ältere Migranten soll nach Vorstellung der FDP lediglich bei älteren Gastarbeitern möglich sein, die schon lange in Deutschland arbeiteten und lebten, jedoch nicht die Möglichkeiten gehabt hätten, die deutsche Sprache zu lernen.



